Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Верительные грамоты вручили:

посол Государства Израиль Йоав Быстрицки;

посол Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев,

посол Республики Куба Альфредо Федел Ниевес Портуондо,

посол Ливанской Республики Джордж Абу Зейд,

посол Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве

посол Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед.

В своем приветственном слове Президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.

Фото: Акорда

Глава государства также проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа «Закон и Порядок».

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и заявил о готовности нашей страны оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.