12:50, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами шести государств, передает агентство Kazinform.
Верительные грамоты вручили:
- посол Государства Израиль Йоав Быстрицки;
- посол Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев,
- посол Республики Куба Альфредо Федел Ниевес Портуондо,
- посол Ливанской Республики Джордж Абу Зейд,
- посол Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве
- посол Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед.
В своем приветственном слове Президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.
Глава государства также проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа «Закон и Порядок».
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и заявил о готовности нашей страны оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.