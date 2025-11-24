РУ
    Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

    В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами шести государств, передает агентство Kazinform.

    Фото: Акорда

    Верительные грамоты вручили:

    • посол Государства Израиль Йоав Быстрицки;
    • посол Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев,
    • посол Республики Куба Альфредо Федел Ниевес Портуондо,
    • посол Ливанской Республики Джордж Абу Зейд,
    • посол Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве
    • посол Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед.

    В своем приветственном слове Президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.

    Фото: Акорда

    Глава государства также проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа «Закон и Порядок».

    В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и заявил о готовности нашей страны оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.

