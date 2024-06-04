Касым-Жомарт Токаев принял нового посла РК в Беларуси

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Беларуси, Постоянного представителем при уставных органах СНГ Тимура Жаксылыкова, передает агентство Kazinform.

В ходе беседы Глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.

Президент поставил перед Тимуром Жаксылыковым ряд задач по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию c уставными органами СНГ.

Напомним, ранее Указом Главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству.