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    17:51, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял нового посла РК в Беларуси

    Касым-Жомарт Токаев принял Тимура Жаксылыкова
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Беларуси, Постоянного представителем при уставных органах СНГ Тимура Жаксылыкова, передает агентство Kazinform.

    В ходе беседы Глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.

    Президент поставил перед Тимуром Жаксылыковым ряд задач по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию c уставными органами СНГ.

    Напомним, ранее Указом Главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству.

    Теги:
    Сотрудничество Посольство РК Токаев Касым-Жомарт Дипломат Беларусь
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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