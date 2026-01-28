РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:03, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял казахстанских IT-предпринимателей

    Глава государства принял казахстанских IT-предпринимателей Ерзата Дулата и Мурата Абдрахманова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    о
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с техническим директором стартапа Higgsfield AI Ерзатом Дулатом и основателем венчурной платформы MA7 Ventures Муратом Абдрахмановым были обсуждены вопросы системного внедрения искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере, а также развития IT-предпринимательства, венчурной и AI-индустрии.

    Глава государства высоко оценил успех стартапа Higgsfield AI и подчеркнул важность появления в нашей стране компаний, которые становятся глобальными чемпионами в ИИ.

    Президент отметил, что основная задача – сделать Казахстан площадкой, где IT-компании могут быстро запускаться, масштабироваться и выходить на мировые рынки.

    Президент Higgsfield AI және MA7 Ventures өкілдерімен жасанды интеллектіні дамыту мәселесін талқылады
    Фото: Акорда

    В свою очередь Ерзат Дулат рассказал, что команда Higgsfield практически на 95% состоит из казахстанцев, что подтверждает потенциал нашей молодежи. Он подтвердил готовность стать партнером государства в подготовке кадров для AI-индустрии и реализации совместных образовательных инициатив.

    По словам Мурата Абдрахманова, сегодня венчурная индустрия является инструментом технологического развития государств. В этих условиях перед Казахстаном открывается перспектива стать полноправным участником глобальной венчурной индустрии.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
