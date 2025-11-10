РУ
    14:46, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял главу Международной федерации падела и председателя Premier Padel

    Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации падела (FIP) Луиджи Карраро и председателя мирового профессионального тура Premier Padel Насcера Бен Ганима Аль-Хелаифи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — В ходе встречи обсуждались перспективы развития падела в Казахстане. На сегодняшний день в стране сформировалось сообщество из более чем 1,5 тысячи игроков, созданы региональные федерации в 16 областях, — говорится в сообщении.

    Президент подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию массового спорта и созданию современной инфраструктуры. В настоящее время в стране функционируют 17 кортов для игры в падел. В 2027 году в Алматы планируется открытие спортивного комплекса ADD PADEL ARENA с десятью кортами международного стандарта. Эта арена станет одной из самых современных в Центральной Азии и позволит проводить турниры уровня Premier Padel.

    Отдельно Глава государства остановился на вопросах развития футбола, напомнив о начатых в стране преобразованиях, связанных с приватизацией футбольных клубов и формированием конкурентной среды. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нассeра Аль-Хелаифи как члена Исполкома УЕФА и акционера клуба «Пари Сен-Жермен» за вклад в продвижение футбола.

    Глава государства выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества Казахстана с Международной федерацией падела будет способствовать развитию и популяризации этого вида спорта в нашей стране.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае подчеркнул необходимость развития футбола в стране, акцентируя внимание на реконструкции стадионов, строительстве новых площадок и привлечении спонсоров.

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
