Касым-Жомарт Токаев принял главу Международной федерации падела и председателя Premier Padel

— В ходе встречи обсуждались перспективы развития падела в Казахстане. На сегодняшний день в стране сформировалось сообщество из более чем 1,5 тысячи игроков, созданы региональные федерации в 16 областях, — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию массового спорта и созданию современной инфраструктуры. В настоящее время в стране функционируют 17 кортов для игры в падел. В 2027 году в Алматы планируется открытие спортивного комплекса ADD PADEL ARENA с десятью кортами международного стандарта. Эта арена станет одной из самых современных в Центральной Азии и позволит проводить турниры уровня Premier Padel.

Отдельно Глава государства остановился на вопросах развития футбола, напомнив о начатых в стране преобразованиях, связанных с приватизацией футбольных клубов и формированием конкурентной среды. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нассeра Аль-Хелаифи как члена Исполкома УЕФА и акционера клуба «Пари Сен-Жермен» за вклад в продвижение футбола.

Глава государства выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества Казахстана с Международной федерацией падела будет способствовать развитию и популяризации этого вида спорта в нашей стране.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае подчеркнул необходимость развития футбола в стране, акцентируя внимание на реконструкции стадионов, строительстве новых площадок и привлечении спонсоров.