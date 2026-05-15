Касым-Жомарт Токаев предложил создать ИИ-платформу по истории и культуре тюркских народов
Президент Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите Организации тюркских государств предложил создать специальную цифровую платформу на основе искусственного интеллекта, которая объединит материалы по истории и культуре тюркских народов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Главы государства, проект должен работать в многоязычном формате.
— На основе искусственного интеллекта необходимо активизировать работу по созданию специальной Цифровой платформы, объединяющей материалы, касающиеся истории и культуры тюркских народов. Этот проект должен быть выполнен в многоязычном формате. Тогда любой человек сможет в онлайн-режиме ознакомиться с богатым наследием тюркской цивилизации и изучить его. Казахстан готов предложить всесторонние цифровые решения по данным инициативам, — сказал Токаев.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности выделять специальные гранты для обучения граждан тюркских государств в рамках развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и образования.