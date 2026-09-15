Касым-Жомарт Токаев предложил Корее модель «ресурсы – технологии – промышленность»

Глава государства, выступая на открытии казахско-корейского круглого стола, обратил внимание на то, что критически важные минералы стали одним из наиболее стратегически значимых и быстрорастущих секторов мировой экономики, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Значительные запасы этих стратегических ресурсов в нашей стране также открывают широкие возможности для казахско-корейского сотрудничества в передовых отраслях промышленности и других высокодоходных секторах. Мы будем рады приветствовать корейские инвестиции и технологический опыт в освоении минерально-сырьевого потенциала Казахстана. В этой связи предлагаем модель «ресурсы – технологии – промышленность» для совместного развития полноценных цепочек создания добавленной стоимости. Создание в Алматы Центра технологического сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов является очередным логичным шагом в рамках новой модели партнерства. Мы убеждены, что совместная работа ученых позволит нам перейти от изучения ресурсной базы к конкретным промышленным проектам, – заметил Глава государства.

По словам Президента, энергетика играет не менее важную роль в сотрудничестве двух стран. Он высоко оценил постоянный интерес корейских компаний к энергетической отрасли Казахстана.

– Компания Hyundai Engineering уже играет ключевую роль в строительстве Карачаганакского газоперерабатывающего завода. Мы рассматриваем данный проект как начало долгосрочного и стратегического присутствия корейских компаний на нашем рынке. Существует значительный потенциал для расширения этого партнерства на сферы газопереработки, нефтехимии, энергетической инфраструктуры и возобновляемой энергетики. Являясь крупнейшим в мире производителем урана, Казахстан обладает значительным потенциалом в области мирной атомной энергии. Особое внимание следует уделить малым модульным реакторам, которые играют все более значимую роль в мировом энергетическом секторе. Казахстан готов наладить взаимовыгодное сотрудничество с Кореей в этой области, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана назвал Южную Корею одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.