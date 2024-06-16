РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил врачей с Днем медицинского работника

    ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелевич
    Фото: akorda.kz

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил врачей с Днем медицинского работника, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником!
    Вы выполняете ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей.

    Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей — одна из приоритетных задач государства. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной.

    Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции «Адал азамат», вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу.

    Выражаю вам искреннюю признательность за вашу созидательную деятельность на благо общества!

    Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений!

    Теги:
    Акорда Президент День медицинского работника Поздравления Касым-Жомарт Токаев
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!