Касым-Жомарт Токаев поздравил Толкын Забирову с юбилеем творческой деятельности

В торжественном мероприятии приняла участие министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева. Обращаясь к зрителям, министр зачитала поздравление от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Президент отметил, что певицу по праву считают одной из ярчайших представительниц отечественного искусства — исполнительницей с неповторимым тембром.

— Вы покоряете сердца зрителей своим блестящим исполнением знаменитых отечественных и мировых оперных произведений, а также лирических песен. Ваш природный талант и неустанный труд вносят огромный вклад в приумножение культурного и духовного богатства нашей страны. Благодаря высокой образованности и благородным человеческим качествам Вы пользуетесь заслуженным уважением и почётом среди современников, — говорится в поздравлении Главы государства.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Толкын Забирова — обладательница уникального голоса, в котором переплетаются восточная нежность и сила степного ветра. На юбилейном концерте прозвучали лучшие авторские, казахские, современные и зарубежные хиты: Вечная любовь, Adagio, PerAmore, Perte, Қара маған қара, Өміргеғашықпын, Сен үшін, Бұлбұл әні, Жүрек (CoverShow), Сағына беремін (Cover Show) и многое другое.

В пресс-службе министерства отметили, что в 2024 году Токын Забирова была награждена орденом «Парасат».