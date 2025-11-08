Касым-Жомарт Токаев поздравил театр имени Наталии Сац с юбилеем

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил коллектив легендарного театра. Поздравление от его имени зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева. Президент отметил вклад театра в развитие детского искусства, его просветительскую миссию и значение в духовной жизни страны.

— Ваше многогранное творчество содействует культурному развитию страны, утверждению в нашем обществе ценностей созидания и гуманизма. Государство высоко ценит ваше понимание миссии театра как пространства рождения культуры, служения искусству и людям. Уверен, масштабная реконструкция театра откроет широкие перспективы для воплощения в жизнь интересных художественных замыслов и резонансных премьер. Пусть искренние эмоции, радость и благодарность зрителей вдохновляют вас на большие свершения во благо Казахстана. Желаю всему коллектива вдохновения, ярких творческих событий и дальнейшего процветания театра, — говорится в поздравлении.

В этот вечер работники театра Указом Президента РК были удостоены государственных наград: ордена «Парасат» — Олег Гостев, ордена «Құрмет» — Раиса Лешева и Махсат Сахиұлы, медали «Ерен еңбегі үшін» — Айдар Құрманбаев, Инна Поротикова, Марина Самбетбаева, Артем Селезнев, медали «Шапағат» — Александр Русинович, звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» — Анна Кузембаева.

Награды от имени Главы государства вручила Аида Балаева. Министр пожелала коллективу творческих успехов и любви зрителей.

Юбилейные гастроли в театра Астане открылись миниатюрой «Письма истории» в исполнении учеников детской студии SATS ComUnity. Это трогательная история легендарного ТЮЗа имени Н. Сац.

Также столичной публике представили спектакль-реконструкцию «САЦ», основанный на реальных событиях из жизни основательницы театра. В постановке показана хроника репетиции, проходившей перед открытием первого театра для детей и юношества в Казахстане. На сцене оживают события 7 ноября 1945 года — под руководством Наталии Сац актеры готовятся к премьере сказки Евгения Шварца «Красная шапочка».

Роль легендарной основательницы театра исполнила Татьяна Тарская — заслуженная артистка Казахстана, кавалер Ордена Дружбы. Режиссер постановки — лауреат российской театральной премии «Золотая маска» Галина Пьянова.

