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    10:02, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам
    Фото: Акорда

    Глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.

    Наадам — это традиционный ежегодный фестиваль, который празднуют широко по всей  Монголии. Наадам дословно с монгольского означает «три игрища мужей» –традиционное спортивное состязание по трем национальным видам спорта: борьба, стрельба из лука, конные скачки. 

    Ранее сообщалось, что визит в Казахстан Президента Монголии ожидается в следующем году. 

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Поздравления Касым-Жомарт Токаев Монголия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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