Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам

Глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.

Наадам — это традиционный ежегодный фестиваль, который празднуют широко по всей Монголии. Наадам дословно с монгольского означает «три игрища мужей» –традиционное спортивное состязание по трем национальным видам спорта: борьба, стрельба из лука, конные скачки.

Ранее сообщалось, что визит в Казахстан Президента Монголии ожидается в следующем году.