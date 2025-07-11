Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.
Наадам — это традиционный ежегодный фестиваль, который празднуют широко по всей Монголии. Наадам дословно с монгольского означает «три игрища мужей» –традиционное спортивное состязание по трем национальным видам спорта: борьба, стрельба из лука, конные скачки.
Ранее сообщалось, что визит в Казахстан Президента Монголии ожидается в следующем году.