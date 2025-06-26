Президент Монголии посетит Казахстан - стратегическое партнерство выходит на новый уровень

Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры и сделали совместное заявление о приоритетных направлениях развития казахстанско-монгольских отношений. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, космической отрасли, а также взаимодействию в рамках международных организаций.

Президент Монголии планирует визит в Казахстан

В ходе выступления министр подчеркнул, что Монголия является надёжным и стратегически важным партнёром Казахстана в регионе, с которым выстраиваются отношения взаимной поддержки и совместной работы по перспективным направлениям. Наши государства объединяют глубокие исторические корни и богатое культурное наследие. Народы Казахстана и Монголии — наследники великой степной цивилизации, наши языки принадлежат к алтайской языковой семье, обычаи и традиции схожи во многих аспектах.

В последние годы политический диалог между Астаной и Улан-Батором развивается в духе доверия и взаимного уважения. В этом году исполняется ровно год с момента вывода двусторонних отношений на уровень стратегического партнёрства по решению глав государств.

— В данном направлении ведётся последовательная и плодотворная работа. Создан Деловой совет, подписаны важнейшие двусторонние документы, утверждена «дорожная карта» по активизации торгово-экономического сотрудничества. Считаю, что мой нынешний визит в Улан-Батор направлен на то, чтобы придать новый импульс достигнутым договорённостям высокого уровня и наполнить их конкретным содержанием. Прежде всего, мы договорились начать подготовку визита в Казахстан Президента Монголии, Его Превосходительства господина Ухнаагийна Хурэлсуха, в следующем году. Отдельное внимание будет уделено роли парламентской дипломатии, мы заинтересованы в активизации обмена делегациями между руководителями законодательных органов и межпарламентскими группами дружбы, — сказал Мурат Нуртлеу на брифинге, прошедшем в Министерстве иностранных дел Монголии.

Мурат Нуртлеу намерен встретиться с министром транспорта Монголии

Отдельным пунктом повестки стали вопросы углубления торгово-экономического взаимодействия. В прошлом году товарооборот между странами составил 124 млн долларов США.

— Безусловно, этот показатель не отражает реального потенциала наших стран. В соответствии с поручениями глав государств, мы договорились активно работать над реализацией договорённости по увеличению двусторонней торговли до 500 миллионов долларов. Казахстан может стать для Монголии стратегическими воротами в Центральную Азию и далее в Европу. В свою очередь, Монголия может служить альтернативным маршрутом для выхода Казахстана на рынки Северо-Восточной Азии. В этом контексте мы приглашаем наших монгольских партнёров совместно с соседними странами использовать северный и южный коридоры Транскаспийского маршрута, — заявил министр иностранных дел Казахстана.

Кроме того, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле в рамках Евразийского экономического союза, что придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.

— Хочу обратить внимание, что программа визита включает множество встреч, в том числе с Президентом и представителями Парламента Монголии. Учитывая важность транспортного взаимодействия, я также выразил намерение сегодня провести встречу с вашим министром транспорта, — добавил Мурат Нуртлеу.

Казахстанские ветеринарные вакцины будут производиться в Монголии

Стороны достигли договорённости об укреплении сотрудничества в аграрной сфере. В частности, Казахстан начнет поставки ветеринарных вакцин в Монголию, а в дальнейшем планируется наладить их производство на территории этой страны.

— Мы также готовы осуществлять поставки сельскохозяйственной техники казахстанского производства в Монголию. Достигнута договорённость по экспорту казахстанской пшеницы и других зерновых культур, — отметил министр.

В свою очередь, Казахстан проявил интерес к закупке в рамках пилотного проекта 500 тысяч голов коз из Монголии. Эта инициатива станет отправной точкой для совместной реализации проекта по глубокой переработке мяса и другой продукции животноводства, что будет способствовать укреплению продовольственной безопасности в регионе.

Следует отметить, что животноводство занимает особое место в экономике Монголии. По состоянию на декабрь 2024 года общее поголовье скота в стране превысило 57,6 млн. Однако вследствие суровой зимы (джут) Монголия потеряла свыше 7,9 млн голов скота.

Казахстан готов поделиться опытом в сфере цифрового государственного управления

На сегодня 96,5% экспорта Монголии приходится на горнодобывающую промышленность (уголь, медь, молибден). По прогнозам экспертов, эта отрасль сохранит лидирующие позиции на протяжении ближайших 20-30 лет. Тем не менее, правительство страны предпринимает шаги для диверсификации экономики. В Монголии зарегистрировано более 4,5 тысячи компаний, обладающих лицензией на разведку и добычу полезных ископаемых.

В связи с этим казахстанские предприниматели выразили готовность к совместному изучению и развитию горнодобывающего сектора. Правительство Казахстана выразило готовность оказывать максимальную поддержку монгольским компаниям Ovic Construction, ICT Group, Steppe Copper Group в реализации совместных инвестиционных проектов на территории Казахстана.

— Мы также рассмотрели потенциал сотрудничества в области безопасности и обороны. Казахстан готов поставлять Монголии современные виды военной техники, соответствующие европейским стандартам. Кроме того, я сообщил своему коллеге о нашей готовности делиться опытом в области внедрения платформ «Электронное правительство», а также в обучении специалистов по освоению космоса, — сказал глава казахстанского МИД.

Казахской диаспоре в Монголии передано 5 тысяч книг

На встрече было также затронуто гуманитарное и культурное сотрудничество.

— Казахи, проживающие в Монголии, являются прочным мостом дружбы между нашими народами. Хочу выразить искреннюю признательность руководству и правительству Монголии за поддержку в сохранении языка и культуры казахского сообщества. Сегодня я также привёз в подарок 5 тысяч экземпляров художественной литературы для казахов, проживающих в Монголии. Особую благодарность выражаю своему коллеге за поддержку этой инициативы, — отметил Мурат Нуртлеу.

На сегодня численность населения Монголии составляет более 3,5 млн человек. В стране проживают представители 28 национальностей, народностей и этнических групп. Казахи составляют около 4% населения.

Предложение об открытии филиала казахстанского университета в Монголии

Как отметил министр, между странами существует значительный потенциал для сотрудничества в сфере образования и науки. Казахстан уже сегодня превратился в образовательный хаб Евразии. В республике обучаются более 30 тысяч иностранных студентов, а в Монголии — около тысячи студентов из Казахстана.

— Уверен, что при успешной реализации наших планов количество студентов увеличится. В первую очередь мы заявили о готовности обучать инженеров и технических специалистов из Монголии. Кроме того, с казахстанской стороны прозвучало предложение об открытии филиала одного из ведущих университетов Казахстана в Монголии — при условии согласия принимающей стороны, — сообщил Мурат Нуртлеу.

На данный момент в Монголии функционируют 64 высших учебных заведения, где обучается более 145 тысяч студентов, преподавательский состав насчитывает 6 тысяч человек.

Казахстан высоко оценивает уникальную политическую позицию Монголии, выступающей за мир, безъядерный мир и климатическую справедливость.

Это также ключевые приоритеты казахстанской внешней политики. В связи с этим Казахстан намерен продолжать взаимную поддержку Монголии на международной арене, в том числе в рамках ООН и других многосторонних организаций, а также совместно продвигать общие инициативы.