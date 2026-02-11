РУ
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Ирана с Днем Исламской революции

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана – Днем Исламской революции, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Акорда

    Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран.

    Глава нашего государства пожелал Президенту Ирана успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – благополучия. 

    Гульжан Тасмаганбетова
