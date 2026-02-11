10:40, 11 Февраль 2026 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Ирана с Днем Исламской революции
Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана – Днем Исламской революции, передает агентство Kazinform.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран.
Глава нашего государства пожелал Президенту Ирана успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – благополучия.