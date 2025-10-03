Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Федеративной Республики Германия

Глава государства поздравил Президента Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю 35-й годовщины Дня германского единства.

Президент Казахстана отметил, что сегодня Германия является влиятельным государством, пользующимся высоким авторитетом на мировой арене.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил динамику двустороннего сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем углублении казахско-германского стратегического партнерства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и корейский народ с Национальным днем этой страны.