Глава государства поздравил Президента Республики Корея

Президент отметил динамичное укрепление многоплановых связей между Казахстаном и Южной Кореей, подтвердив приверженность совместным усилиям по дальнейшему развитию и углублению расширенного стратегического партнерства во благо двух народов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Республики Корея – благополучия и процветания.