    11:28, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил Президента Республики Корея

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна и корейский народ с Национальным днем этой страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Корея
    Фото: Акорда

    Президент отметил динамичное укрепление многоплановых связей между Казахстаном и Южной Кореей, подтвердив приверженность совместным усилиям по дальнейшему развитию и углублению расширенного стратегического партнерства во благо двух народов.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Республики Корея – благополучия и процветания.

