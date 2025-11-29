19:32, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Албании с Днем независимости
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Албании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Республики Албания.
В телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и взаимопонимания.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранное сотрудничество будет и впредь развиваться во благо двух стран. Глава государства пожелал Байраму Бегаю успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Албании – благополучия и процветания.