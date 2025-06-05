21:21, 04 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост Президента Республики Корея
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Кореи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства подтвердил готовность прилагать усилия для активизации расширенного стратегического партнерства между двумя странами и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.
Ранее сообщалось, Ли Чжэ Мён официально приступил к обязанностям президента Южной Кореи.