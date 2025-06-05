Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост Президента Республики Корея

Глава государства подтвердил готовность прилагать усилия для активизации расширенного стратегического партнерства между двумя странами и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, Ли Чжэ Мён официально приступил к обязанностям президента Южной Кореи.