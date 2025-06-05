РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:21, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост Президента Республики Корея

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Кореи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    р
    Фото: Акорда

    Глава государства подтвердил готовность прилагать усилия для активизации расширенного стратегического партнерства между двумя странами и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.

    Ранее сообщалось, Ли Чжэ Мён официально приступил к обязанностям президента Южной Кореи.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Южная Корея
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают