    08:13, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи

    Поздравление Главы государства с Днем семьи опубликовала пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Уважаемые соотечественники!

    От всей души поздравляю вас с Днем семьи!

    Этот замечательный праздник объединяет нашу нацию вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность.

    Для нашего народа семья — это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан.

    Поэтому мы всем обществом, как сплоченная нация, обязаны оберегать, укреплять, пропагандировать семейные ценности, основанные на древних традициях казахского народа и передовых взглядах на современную жизнь.

    Мы должны чтить своих родителей, подаривших нам жизнь. Особой теплоты и искреннего уважения заслуживают наши матери, издревле служившие опорой семьи. «Ана — Жер-Ана» — именно матери находятся в самом центре человеческой цивилизации.

    Мы обязаны с уважением относиться к упорному труду и славным подвигам наших отцов.

    Согласие в наших семьях — крайне важный фактор поступательного прогресса страны и построения Справедливого и Сильного Казахстана. Поэтому государство уделяет особое внимание популяризации семейных ценностей, правовой защите матери и ребенка.

    Пусть в каждой семье царят счастье и согласие!

    Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и успехов!

    Динара Жусупбекова
    Автор
