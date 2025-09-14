Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи!

Этот замечательный праздник объединяет нашу нацию вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность.

Для нашего народа семья — это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан.

Поэтому мы всем обществом, как сплоченная нация, обязаны оберегать, укреплять, пропагандировать семейные ценности, основанные на древних традициях казахского народа и передовых взглядах на современную жизнь.

Мы должны чтить своих родителей, подаривших нам жизнь. Особой теплоты и искреннего уважения заслуживают наши матери, издревле служившие опорой семьи. «Ана — Жер-Ана» — именно матери находятся в самом центре человеческой цивилизации.

Мы обязаны с уважением относиться к упорному труду и славным подвигам наших отцов.

Согласие в наших семьях — крайне важный фактор поступательного прогресса страны и построения Справедливого и Сильного Казахстана. Поэтому государство уделяет особое внимание популяризации семейных ценностей, правовой защите матери и ребенка.

Пусть в каждой семье царят счастье и согласие!

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и успехов!