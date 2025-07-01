15:31, 01 Июль 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Генерал-губернатора Канады
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Генерал-губернатору Мэри Саймон по случаю национального праздника — Дня Канады, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана отметил, что этот знаменательный день свидетельствует об единстве и сплоченности канадского народа, а также служит основой для устойчивого развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.
Глава государства пожелал Генерал-губернатору успехов в ее ответственной деятельности, а народу Канады — благополучия и процветания.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником — Днем государственности Словении.