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    15:31, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Генерал-губернатора Канады

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Генерал-губернатору Мэри Саймон по случаю национального праздника — Дня Канады, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Генерал-губернатора Канады
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана отметил, что этот знаменательный день свидетельствует об единстве и сплоченности канадского народа, а также служит основой для устойчивого развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.

    Глава государства пожелал Генерал-губернатору успехов в ее ответственной деятельности, а народу Канады — благополучия и процветания. 

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником — Днем государственности Словении.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Канада Поздравления
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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