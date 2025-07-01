Касым-Жомарт Токаев поздравил Генерал-губернатора Канады

Президент Казахстана отметил, что этот знаменательный день свидетельствует об единстве и сплоченности канадского народа, а также служит основой для устойчивого развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.

Глава государства пожелал Генерал-губернатору успехов в ее ответственной деятельности, а народу Канады — благополучия и процветания.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником — Днем государственности Словении.