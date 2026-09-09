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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 35-летия Независимости республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил, что за годы суверенитета Таджикистан добился впечатляющих успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии, а также защите и продвижении национальных интересов на мировой арене.

    — В Казахстане с искренней радостью воспринимаются успехи Вашей страны, мы высоко ценим отношения дружбы и взаимной поддержки. Уверен, совместными усилиями казахско-таджикское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо двух братских стран и народов, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана пожелал Эмомали Рахмону успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Таджикистана — благополучия и процветания.

    Ранее Казахстан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Таджикистаном. Документ направлен на дальнейшее развитие взаимодействия двух стран в политической, экономической, военной, социальной и других сферах.

    Также в июле Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон обсудили развитие стратегического партнерства. Стороны высоко оценили уровень казахско-таджикских отношений и их развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.

    Акорда Казахстан Поздравления Касым-Жомарт Токаев Таджикистан Международные отношения День Независимости Эмомали Рахмон
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор