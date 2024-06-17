Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с 25-летием
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо в честь дня рождения лидера женской национальной сборной Елены Рыбакиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
- Своими блестящими победами на Уимблдоне, других престижных международных соревнованиях Вы вписали яркие страницы в летопись казахстанского тенниса. Уверен, Вы и впредь будете радовать поклонников зрелищной игрой и новыми победами, вносить вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, - говорится в поздравлении.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина родилась 17 июня 1999 года. Сегодня ей исполнилось 25 лет.
Елена Рыбакина занимает четвёртую позицию в рейтинге WTA.