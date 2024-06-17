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    17:15, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с 25-летием

    Токаев и Рыбакина
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо в честь дня рождения лидера женской национальной сборной Елены Рыбакиной, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    - Своими блестящими победами на Уимблдоне, других престижных международных соревнованиях Вы вписали яркие страницы в летопись казахстанского тенниса. Уверен, Вы и впредь будете радовать поклонников зрелищной игрой и новыми победами, вносить вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, - говорится в поздравлении.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина родилась 17 июня 1999 года. Сегодня ей исполнилось 25 лет.

    Елена Рыбакина занимает четвёртую позицию в рейтинге WTA.

    Теги:
    Спорт Президент Президент Казахстана спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Касым-Жомарт Токаев
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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