Елена Рыбакина сохранила четвёртую позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте по-прежнему идет полька Ига Швёнтек, вторую строчку занимает представительница США Кори Гауфф, а третью — белорусская спортсменка Арина Соболенко.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сохранила четвёртую позицию в табеле о рангах. Юлия Путинцева так же не изменила положения, оставшись на 41-м месте.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина поднялась в рейтинге на один пункт и теперь находится на 53-й позиции.