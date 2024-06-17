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    08:35, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина сохранила четвёртую позицию в рейтинге WTA

    Елена Рыбакина неожиданно проиграла в финале Miami Open
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте по-прежнему идет полька Ига Швёнтек, вторую строчку занимает представительница США Кори Гауфф, а третью — белорусская спортсменка Арина Соболенко.

    Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сохранила четвёртую позицию в табеле о рангах. Юлия Путинцева так же не изменила положения, оставшись на 41-м месте.

    Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина поднялась в рейтинге на один пункт и теперь находится на 53-й позиции.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Мировые новости Теннис
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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