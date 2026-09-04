Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с рекордным сроком работы правительства Италии

— Мои самые теплые поздравления Премьер-министру Джордже Мелони в связи с тем, что ее правительство стало самым долгосрочным в истории Итальянской Республики. Ее мудрое и сильное лидерство, последовательная приверженность защите национальных интересов и достоинства Италии способствовали сохранению экономического роста страны и укреплению ее позиций на мировой арене. Я высоко ценю ее личный вклад в углубление дружбы и стратегического партнерства между Казахстаном и Италией и рассчитываю на продолжение нашего тесного сотрудничества. Желаю премьер-министру Мелони больших успехов на ее ответственном посту, а также в продвижении процветания и прогресса Италии, — написал Президент в социальной сети Х.