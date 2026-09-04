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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с рекордным сроком работы Правительства Италии

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Премьер-министра Италии Джорджу Мелони с тем, что ее Правительство стало самым долго работающим в истории Итальянской Республики, передает Kazinform со ссылкой на страницу в социальной сети Х Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с рекордным сроком работы правительства Италии
    Фото: Акорда

    — Мои самые теплые поздравления Премьер-министру Джордже Мелони в связи с тем, что ее правительство стало самым долгосрочным в истории Итальянской Республики. Ее мудрое и сильное лидерство, последовательная приверженность защите национальных интересов и достоинства Италии способствовали сохранению экономического роста страны и укреплению ее позиций на мировой арене. Я высоко ценю ее личный вклад в углубление дружбы и стратегического партнерства между Казахстаном и Италией и рассчитываю на продолжение нашего тесного сотрудничества. Желаю премьер-министру Мелони больших успехов на ее ответственном посту, а также в продвижении процветания и прогресса Италии, — написал Президент в социальной сети Х.

    Напомним, что кабинет министров Италии во главе с Джорджей Мелони 4 сентября достиг 1 413 дней непрерывной работы и обошел по продолжительности второе правительство Сильвио Берлускони.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Италия Джорджа Мелони Политика
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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