Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с рекордным сроком работы Правительства Италии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Премьер-министра Италии Джорджу Мелони с тем, что ее Правительство стало самым долго работающим в истории Итальянской Республики, передает Kazinform со ссылкой на страницу в социальной сети Х Президента Касым-Жомарта Токаева.
— Мои самые теплые поздравления Премьер-министру Джордже Мелони в связи с тем, что ее правительство стало самым долгосрочным в истории Итальянской Республики. Ее мудрое и сильное лидерство, последовательная приверженность защите национальных интересов и достоинства Италии способствовали сохранению экономического роста страны и укреплению ее позиций на мировой арене. Я высоко ценю ее личный вклад в углубление дружбы и стратегического партнерства между Казахстаном и Италией и рассчитываю на продолжение нашего тесного сотрудничества. Желаю премьер-министру Мелони больших успехов на ее ответственном посту, а также в продвижении процветания и прогресса Италии, — написал Президент в социальной сети Х.
My warmest congratulations to Prime Minister @GiorgiaMeloni on her government becoming the longest-serving in the history of the Italian Republic.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 4, 2026
Her wise and strong leadership, steadfast commitment to defending Italy’s national interests and dignity have sustained the… pic.twitter.com/vnE9tvyOLq
Напомним, что кабинет министров Италии во главе с Джорджей Мелони 4 сентября достиг 1 413 дней непрерывной работы и обошел по продолжительности второе правительство Сильвио Берлускони.