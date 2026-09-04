Правительство Мелони побило рекорд по длительности пребывания у власти в Италии

Кабинет министров Италии во главе с Джорджей Мелони 4 сентября достиг 1 413 дней непрерывной работы и обошел по продолжительности второе правительство Сильвио Берлускони, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

По данным агентства ANSA, правительство Дж.Мелони принесло присягу 22 октября 2022 года. Предыдущий рекорд принадлежал второму кабинету Берлускони, который находился у власти 1 412 дней — с июня 2001 года по апрель 2005 года.

Джорджа Мелони стала первой женщиной — председателем Совета министров Италии. Ее кабинет опирается на коалицию партий «Братья Италии», «Вперед, Италия» и «Лига».

Рекорд касается непрерывной работы одного состава правительства. По суммарной продолжительности пребывания на посту премьер-министра лидерство по-прежнему сохраняет Сильвио Берлускони, который возглавлял правительство четыре раза.

Полномочия нынешнего парламента истекают в 2027 году. В итальянской прессе обсуждается возможность как работы кабинета до конца срока, так и досрочных выборов.

Конечно Дж.Мелони рассчитывает на переизбрание правящей коалиции. Отдельные издания Италии пишут о ее возможных президентских амбициях, для реализации которых потребуется устойчивое парламентское большинство.

В свою очередь правительство оценивает итоги работы как удовлетворительные на фоне геополитической напряженности, роста цен на энергоносители и ограниченного бюджетного ресурса.

Однако итальянская оппозиция утверждает, что ряд предвыборных обещаний не выполнен, а реформы не проведены. Кабинет также потерпел поражение на референдуме по реформе юстиции.

При этом рейтинг «Братьев Италии» остается вблизи 30 процентов, показатели союзников — около 9–10%. Левоцентристские силы в сумме сопоставимы с правящей коалицией, однако вопрос о едином альянсе остается открытым из-за расхождений по внутренней и внешней политике.

Аналитики отмечают, что с осени страна входит в предвыборную фазу.

С момента провозглашения республики в Италии сменилось 68 правительств, которые возглавляли 31 премьер-министр.

Ранее в кулуарах G7 Джорджа Мелони поделилась личными победами над вредными привычками.