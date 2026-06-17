В кулуарах G7: Джорджа Мелони и Антониу Кошта поделились личными победами над вредными привычками

На полях саммита «Большой семерки» во Франции, помимо официальных встреч, лидеры государств обменялись и личными достижениями в области здорового образа жизни, передает собственный корреспондент Kazinform в ЕС.

Как сообщает Euronews, во время неформального общения за чашкой кофе премьер-министр Италии Джорджа Мелони поделилась с коллегами по «Группе семи» (G7) важной личной новостью — она полностью отказалась от курения.

Рассказ итальянского премьера вызвал живой отклик и неожиданно перерос в дискуссию о здоровых привычках среди мировых лидеров.

Главным союзником Мелони в этом разговоре стал президент Европейского совета Антониу Кошта. Высокопоставленный европейский чиновник поддержал решение итальянского премьера и с гордостью отметил, что сам отказался от курения еще 21 год назад.

Как отмечают в Брюсселе, подобные неформальные моменты играют важную роль в «кулуарной дипломатии».

В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения поздравил итальянского премьера с выбором в пользу здорового образа жизни.

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что для всех, кто рассматривает возможность сделать такой же шаг и отказаться от курения, ВОЗ предлагает отдельный набор рекомендаций, помогающих не сбиться с намеченного пути.