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    15:33, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент РК посетил институт древних рукописей Матенадаран в Ереване

    Касым-Жомарт Токаев посетил институт древних рукописей Матенадаран в Ереване
    Фото: Акорда

    В рамках официального визита в Армению Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Научно-исследовательский институт древних рукописей Матенадаран имени Месропа Маштоца. В ходе посещения Главу нашего государства сопровождал председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана ознакомился с деятельностью одного из крупнейших хранилищ рукописей в мире и осмотрел древние тексты.

    Касым-Жомарту Токаеву также представили кыпчакские рукописи, хранящиеся в научно-исследовательском институте.

    Касым-Жомарт Токаев посетил институт древних рукописей Матенадаран в Ереване
    Фото: Акорда

    В течение последних лет при содействии армянских ученых из фондов Матенадарана были получены копии 40 исторических трудов по истории Центральной Азии и Казахстана. В 2024 году институтом планируется издание сборника кыпчакоязычных манускриптов.

    Матенадаран внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из важнейших мест сохранения армянской национальной памяти. Институт является одним из символов Армении.

    Касым-Жомарт Токаев посетил институт древних рукописей Матенадаран в Ереване
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев посетил институт древних рукописей Матенадаран в Ереване
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев посетил институт древних рукописей Матенадаран в Ереване
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев посетил институт древних рукописей Матенадаран в Ереване
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев посетил институт древних рукописей Матенадаран в Ереване
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Армения Токаев Касым-Жомарт Международная деятельность СНГ Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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