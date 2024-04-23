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    12:00, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за помощь пострадавшим от паводков

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за помощь пострадавшим от паводков
    Фото: Акорда

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана.

    Президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнуто динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне. Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. 

    Как сообщалось, Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Казахстане. 15 фур с продовольственными продуктами, одеждой и необходимым инвентарем были отправлены из Узбекистана  прибыли в Караганду. Товар  доставят в шесть пострадавших от паводков регионов.

    Теги:
    Президент Казахстана Регионы Казахстана Регионы Узбекистан Тюркский мир Паводки в Казахстане Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Паводки Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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