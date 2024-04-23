Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за помощь пострадавшим от паводков

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана.

Президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнуто динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне. Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Как сообщалось, Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Казахстане. 15 фур с продовольственными продуктами, одеждой и необходимым инвентарем были отправлены из Узбекистана прибыли в Караганду. Товар доставят в шесть пострадавших от паводков регионов.