Гуманитарная помощь для пострадавших от паводков казахстанцев прибыла из Узбекистана

15 фур с продовольственными продуктами, одеждой и необходимым инвентарем были отправлены из Узбекистана в субботу в 8:00. Ночью грузовики с гуманитарной помощью прибыли в Караганду, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Караганду также прибыла и делегация из Узбекистана. В ее состав вошли Советник Президента Республики Узбекистан по вопросам устойчивого развития региона Приаралья Турсунпулат Худайбергенов, заместитель министра иностранных дел Бобур Усманов и заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Шухрат Джураев. Делегация выразила слова поддержки всем пострадавшим от паводков в разных регионах Казахстана.

— Знаем, что западные и северные районы Казахстана сильно пострадали от паводков, и мы расцениваем это как плечо друга двух братских народов, которые поддерживают друг друга. Для нас это очень большая честь, — сказал Бобур Усманов.

По словам представителей делегации, в состав гуманитарной помощи вошли несколько тысяч тонн риса, банок тушенки, консервов плова, фруктового варенья, подсолнечного масла, макаронных изделий, матрасов, подушек и одеял, одежды для детей и взрослых, палатки и более 700 надувных лодок.