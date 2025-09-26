Касым-Жомарт Токаев переговорил с Владимиром Путиным

Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта.

Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Казахстана в Российскую Федерацию. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.