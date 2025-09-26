16:49, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев переговорил с Владимиром Путиным
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта.
Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Казахстана в Российскую Федерацию. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.