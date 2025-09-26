РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:49, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев переговорил с Владимиром Путиным

    Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев Путин
    Фото: Акорда

    Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта.

    Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Казахстана в Российскую Федерацию. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают