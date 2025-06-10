Президент озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил

Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны.

В ходе совещания Глава государства озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил.

Внимание руководства Министерства обороны было акцентировано на реализации мер по совершенствованию структур органов управления и войск, становлении института воинской службы в резерве, развитии Сил специальных операций и территориальной обороны, а также цифровизации Вооруженных Сил и использовании искусственного интеллекта.

Отмечено, что создание привлекательных условий прохождения воинской службы должно сопровождаться повышением требовательности и мотивации военнослужащих к совершенствованию их профессиональных компетенций.

Президент также напомнил, что забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова.