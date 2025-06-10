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    18:03, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил

    Глава государства провел совещание с руководящим составом Министерства обороны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил
    Фото: Акорда

    Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны.

    В ходе совещания Глава государства озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил.

    Внимание руководства Министерства обороны было акцентировано на реализации мер по совершенствованию структур органов управления и войск, становлении института воинской службы в резерве, развитии Сил специальных операций и территориальной обороны, а также цифровизации Вооруженных Сил и использовании искусственного интеллекта.

    Отмечено, что создание привлекательных условий прохождения воинской службы должно сопровождаться повышением требовательности и мотивации военнослужащих к совершенствованию их профессиональных компетенций.

    Президент также напомнил, что забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Военные Президент Казахстана Армия Вооруженные силы Минобороны РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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