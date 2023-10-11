Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой рисового завода «Алтын Орда». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам директора Сагидуллы Сыздыкова, завод производит 30 тысяч тонн риса в год. Большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке, другая часть поставляется в соседние страны.

Президент был ознакомлен с продукцией сельхозтоваропроизводителей Кызылординской области. Наряду с продукцией крупных рисоводческих хозяйств, на выставке были представлены мясные, рыбные, молочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты.

Фото: пресс-служба Акорды

Глава государства пожелал успехов аграриям Кызылординской области. Он также призвал не ограничиваться выращиванием риса и диверсифицировать агропромышленный сектор региона, отдавая предпочтение культурам, не требующим значительных затрат воды.

Фото: пресс-служба Акорды

Кроме того, по мнению Президента, необходимо сделать акцент на дальнейшем совершенствовании традиционного рисоводства, имеющего высокий экспортный потенциал. Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева совместно с украинскими специалистами проводит работу по акклиматизации других сортов риса.

Касым-Жомарт Токаев также посетил завод «Ассоль», который был запущен на территории данного производственного комплекса в прошлом году. На предприятии, производящем поваренную соль, работают 130 человек. Продукция экспортируется в Россию, Латвию, Литву, Эстонию и Беларусь.

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды