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    19:01, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой рисового завода «Алтын Орда»

    президент
    Фото: пресс-служба Акорды

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой рисового завода «Алтын Орда». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам директора Сагидуллы Сыздыкова, завод производит 30 тысяч тонн риса в год. Большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке, другая часть поставляется в соседние страны.

    Президент был ознакомлен с продукцией сельхозтоваропроизводителей Кызылординской области. Наряду с продукцией крупных рисоводческих хозяйств, на выставке были представлены мясные, рыбные, молочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты.

    президент
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства пожелал успехов аграриям Кызылординской области. Он также призвал не ограничиваться выращиванием риса и диверсифицировать агропромышленный сектор региона, отдавая предпочтение культурам, не требующим значительных затрат воды.

    президент
    Фото: пресс-служба Акорды

    Кроме того, по мнению Президента, необходимо сделать акцент на дальнейшем совершенствовании традиционного рисоводства, имеющего высокий экспортный потенциал. Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева совместно с украинскими специалистами проводит работу по акклиматизации других сортов риса.

    Касым-Жомарт Токаев также посетил завод «Ассоль», который был запущен на территории данного производственного комплекса в прошлом году. На предприятии, производящем поваренную соль, работают 130 человек. Продукция экспортируется в Россию, Латвию, Литву, Эстонию и Беларусь.

    президент
    Фото: пресс-служба Акорды
    президент
    Фото: пресс-служба Акорды
    президент
    Фото: пресс-служба Акорды
    президент
    Фото: пресс-служба Акорды
    президент
    Фото: пресс-служба Акорды
    рисовый завод
    Фото: пресс-служба Акорды
    рисовый завод
    Фото: пресс-служба Акорды
    завод «Ассоль»
    Фото: пресс-служба Акорды
    президент
    Фото: пресс-служба Акорды
    президент
    Фото: пресс-служба Акорды
    президент
    Фото: пресс-служба Акорды
    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Регионы Кызылординская область Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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