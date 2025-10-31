РУ
    13:24, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана отметил участие бизнеса в развитии высшего образования

    Президент обратил внимание на активное участие бизнеса в развитии высшего образования и университетской науки в стране на Форуме стратегических партнеров «Казахстан – территория академического образования», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда
    – Так, одна из наших компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе. Еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле. Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание. В последние годы представители крупного бизнеса Казахстана оказывают все большую поддержку университетам и науке. В нашей стране выстраивается система взаимодействия исследователей с промышленными предприятиями. Перспективным шагом в данном направлении может стать создание офисов трансфера технологий в ведущих университетах и научных центрах страны, – считает Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний». Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.

    Наука Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Образование
    Асель Елюбаева
