Касым-Жомарт Токаев: Нет стремления вернуться на работу в ООН

Отвечая на вопрос об активной внешнеполитической деятельности, Касым-Жомарт Токаев заявил, что плотный график визитов и переговоров отражает возросший международный авторитет Казахстана и его востребованность как субъекта международного права.

По словам Главы государства, в 2025 году Казахстан принимал лидеров стран Азии, Европы и Ближнего Востока, а по итогам переговоров были подписаны документы на сумму более 70 млрд долларов для развития приоритетных секторов экономики.

— Находясь в самом центре Евразии, Казахстан не должен оставаться сторонним наблюдателем, особенно в это неспокойное время. Мы должны иметь собственную точку зрения, взвешенную позицию по ключевым вопросам международных отношений. Поэтому на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подробно изложил позицию Казахстана по реформе этой универсальной глобальной организации, — отметил он.

При этом Глава государства отметил, что не стремится к роли посредника в международных спорах.

— У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах, так же как и стремления вернуться на работу в ООН, несмотря на зондаж ряда стран. Но в закрытых консультациях и дискуссиях принимаю участие, тем более моим мнением интересуются главы ряда государств. В освещении этой важной работы в средствах массовой информации не нуждаюсь, я далек от популизма. Похоже, для участников кулуарных консультаций этот момент тоже важен, — заключил Президент.

