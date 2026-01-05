РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:21, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев: Нет стремления вернуться на работу в ООН

    Президент Казахстана заявил, что не стремится выступать посредником в международных спорах, но участвует в закрытых консультациях, где его мнением интересуются лидеры ряда государств. Об этом он рассказал в большом интервью газете «Turkistan», передает агентство Kazinform.

    Токаев, ООН
    Фото: Акорда

    Отвечая на вопрос об активной внешнеполитической деятельности, Касым-Жомарт Токаев заявил, что плотный график визитов и переговоров отражает возросший международный авторитет Казахстана и его востребованность как субъекта международного права.

    По словам Главы государства, в 2025 году Казахстан принимал лидеров стран Азии, Европы и Ближнего Востока, а по итогам переговоров были подписаны документы на сумму более 70 млрд долларов для развития приоритетных секторов экономики.

    — Находясь в самом центре Евразии, Казахстан не должен оставаться сторонним наблюдателем, особенно в это неспокойное время. Мы должны иметь собственную точку зрения, взвешенную позицию по ключевым вопросам международных отношений. Поэтому на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подробно изложил позицию Казахстана по реформе этой универсальной глобальной организации, — отметил он.

    При этом Глава государства отметил, что не стремится к роли посредника в международных спорах.

    — У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах, так же как и стремления вернуться на работу в ООН, несмотря на зондаж ряда стран. Но в закрытых консультациях и дискуссиях принимаю участие, тем более моим мнением интересуются главы ряда государств. В освещении этой важной работы в средствах массовой информации не нуждаюсь, я далек от популизма. Похоже, для участников кулуарных консультаций этот момент тоже важен, — заключил Президент.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о состоянии своего здоровья и спортивных хобби в интервью газете «Turkistan». 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев ООН Внешняя политика Казахстана
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают