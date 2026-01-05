Давление в норме - Токаев рассказал о своем здоровье и спортивных хобби

— На здоровье не жалуюсь, давление стабильно в норме. Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком. Действительно, похудел на девять килограммов, что улучшило самочувствие, — рассказал Президент.

Его также спросили о том, кто из коллег по СНГ отличается такой же спортивностью.

— Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения. Физически силен и Алиев, он со знанием дела постоянно тренируется, Жапаров играет в футбол. В хорошей форме Мирзиёев, тоже тренируется в зале. Пашинян — велосипедист. Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка. Так что все коллеги в замечательной форме, — ответил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.