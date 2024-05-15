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    13:02, 15 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Немецкие инвестиции в Казахстан достигли рекордной отметки в $770 млн

    Касым-Жомарт Токаев: Немецкие инвестиции в Казахстан достигли рекордной отметки в $770 млн
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с председателем правления Восточного комитета германской экономики, председателем Наблюдательного совета CLASS Group Катриной Класс-Мюльхойзер были обсуждены перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества сторон. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как заявил Глава государства, Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Отмечены положительные тенденции в развитии торгово-экономических отношений, растет интерес немецкого бизнеса к расширению своего присутствия в Казахстане.

    Президент подчеркнул, что в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Казахстан выросли на 64 процента, достигнув рекордной отметки в 770 млн долларов.

    Касым-Жомарт Токаев: Немецкие инвестиции в Казахстан достигли рекордной отметки в $770 млн
    Фото: Акорда

    На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию Регионального центра устойчивого земледелия. По его мнению, центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.

    Кроме того, Президент высоко оценил вклад сборочного завода CLASS в развитие аграрного потенциала Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев: Немецкие инвестиции в Казахстан достигли рекордной отметки в $770 млн
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев: Немецкие инвестиции в Казахстан достигли рекордной отметки в $770 млн
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев: Немецкие инвестиции в Казахстан достигли рекордной отметки в $770 млн
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Евросоюз Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт Экономика Германия Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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