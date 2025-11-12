РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:07, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Турции

    Глава государства выразил искренние соболезнования в связи с жертвами в результате крушения самолета вооруженных сил Турции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент РК направил телеграмму соболезнования Эрдогану в связи с терактом
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета вооруженных сил Турции. Глава государства выразил искренние соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу.

    Напомним, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном. Самолет пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии, говорится в заявлении Грузнавигации. Информация о причинах ЧП и числе военных на борту пока не поступала.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Реджеп Тайип Эрдоган Казахстан Турция
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают