Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Турции

Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета вооруженных сил Турции. Глава государства выразил искренние соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу.

Напомним, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном. Самолет пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии, говорится в заявлении Грузнавигации. Информация о причинах ЧП и числе военных на борту пока не поступала.