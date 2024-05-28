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    19:22, 27 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Мы рассматриваем Туркменистан в качестве надежного стратегического партнера

    Касым-Жомарт Токаев: Мы рассматриваем Туркменистан в качестве надежного стратегического партнера
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров – министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя туркменского дипломата, Глава государства выразил удовлетворение текущим состоянием казахско-туркменских отношений, которые планомерно укрепляются в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

    – Мы рассматриваем Туркменистан в качестве надежного стратегического партнера, как государство, которое близкое к нам и по духу, и по истории. Действительно, в последние годы сотрудничество между нашими странами развивалось по восходящей линии и приобретало новую динамику в том числе в стратегических отраслях экономики, – отметил Президент.

    Касым-Жомарт Токаев: Мы рассматриваем Туркменистан в качестве надежного стратегического партнера
    Фото: Акорда

    Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

    Рашид Мередов выразил благодарность за традиционно теплый прием и подтвердил приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.

    Касым-Жомарт Токаев: Мы рассматриваем Туркменистан в качестве надежного стратегического партнера
    Фото: Акорда

    Во время беседы был рассмотрен ход реализации крупных проектов в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах. Отмечена важность их доведения до логического завершения, что вновь подтвердит особый характер отношений двух братских государств.

    Отдельное внимание было уделено углублению культурно-гуманитарного измерения, которое с каждым годом наполняется новым содержанием.

    Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов на высшем уровне.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт Международные отношения Центральная Азия Туркменистан
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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