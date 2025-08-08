РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:57, 08 Август 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
    Фото: Акорда

    В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов.

    Владимир Путин проинформировал Президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником Президента США.

    Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Владимир Путин Россия Международный суд
