14:57, 08 Август 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов.
Владимир Путин проинформировал Президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником Президента США.
Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.