Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов.

Владимир Путин проинформировал Президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником Президента США.

Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.