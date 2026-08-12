Токаев: Единство народа — незыблемая основа для роста и процветания нашего государства

Глава государства во время церемонии вручения государственных наград в Акорде также поблагодарил Александра Судьина, который с первых лет Независимости принимает активное участие в развитии нашей страны, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— За время работы на ниве государственной службы Вы снискали заслуженные почет и уважение. Достойно представляли интересы народа, будучи депутатом Сената Парламента. Хочу отметить Ваши заслуги в развитии казахстанского парламентаризма на посту вице-спикера и руководителя аппарата Сената. Ваша профессиональная деятельность получила высокую оценку и по праву служит примером беззаветного служения Отечеству, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было отмечено, что известный режиссер Нурканат Жакыпбай, более полувека отдавший театру и кинематографу, вносит существенную лепту в развитие национальной культуры.

— Вы являетесь живой легендой сцены, а Ваши масштабные постановки получили всенародное признание. Блестяще исполненные Вами роли в десятках спектаклей и кинокартин завоевали глубокое уважение зрителей. Сегодня Вы делитесь своим бесценным опытом с начинающими артистами, открывая им путь в мир искусства, — продолжил Президент.

Фото: Акорда

Кроме того Президент Казахстана остановился на плодотворной профессиональной и общественной деятельности Виктора Хильниченко, прошедшего путь от агронома до руководителя сельскохозяйственного предприятия «Хильниченко и К», а также проявившего себя в качестве депутата Алматинского областного маслихата.

— Самое главное, Вы никогда не останавливались на достигнутом, ставя перед собой новые и все более сложные цели. Ваш вклад в развитие агропромышленного потенциала региона невозможно переоценить, — отметил Президент.

В завершение Президент подчеркнул, что Казахстан вступил на путь всесторонней модернизации, что находит отражение в фундаментальных изменениях во всех сферах государственной жизни.

— Были приняты поистине исторические решения, которые предопределят судьбу нации. Мы провели общенациональный референдум и приняли новую Конституцию. Наши граждане отдали свои голоса за новый Основной закон. Казахская мудрость гласит: «Единство — источник благополучия». Единство народа — незыблемая основа для роста и процветания нашего государства. Скоро впервые в истории Казахстана состоятся выборы в Курултай, которые, безусловно, станут важнейшим событием в жизни страны. Сейчас в самом разгаре электоральная кампания. Партии демонстрируют высокие стандарты политической культуры. Мы стоим на пороге судьбоносных событий. Впереди нас ждет очень ответственный период. Уверен, сплотившись, мы сумеем направить весь наш опыт и энергию во благо нашей Родины, — заявил Глава государства.

Ранее Президент Казахстана вручил государственные награды группе общественных деятелей.