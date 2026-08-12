Президент Казахстана вручил государственные награды группе общественных деятелей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане вручил государственные награды группе общественных деятелей и высоко оценил вклад каждого из них в развитие страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства в Акорде вручил выдающемуся художнику Батиме Заурбековой орден «Отан», а известному литературоведу Турсыну Журтбаю — орден «Барыс» I степени. Кроме того, видный государственный деятель Александр Судьин был награжден орденом «Барыс» II степени. Признанному актеру и театральному режиссеру Нурканату Жакыпбаю присуждено звание «Қазақстанның халық әртісі» («Народный артист Казахстана»), а ветерану аграрной отрасли Виктору Хильниченко — звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»).

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил награжденных и дал высокую оценку вкладу каждого из них в развитие страны.

Как сказал Глава государства, Батиму Заурбекову отличает яркий, узнаваемый почерк в изобразительном искусстве. Она стояла у истоков отечественной школы гобелена и стала первым профессиональным мастером в этой сфере среди женщин Казахстана.

— Ваше творчество получило признание, Вы стали лауреатом Государственной премии. Вы уделяли особое внимание популяризации истории, самобытности, орнаментального искусства и традиций нашего народа. Ваши произведения украшают знаковые здания Алматы и других городов, хранятся в коллекциях как в Казахстане, так и за рубежом, получая высочайшие оценки авторитетных мировых экспертов. Считаю, что Ваш яркий творческий путь служит прекрасным примером для молодого поколения, — отметил Президент Казахстана.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев назвал Турсына Журтбая видным ученым и ярким писателем, посвятившим всю свою сознательную жизнь развитию национальной духовности.

— Вы приложили много сил для глубокого изучения и всесторонней популяризации жизни и творчества Абая Кунанбаева. Абай — духовный ориентир для всей нации, и, прежде всего, для подрастающего поколения. По сути, постижение Великого мыслителя — это постижение самого казахского народа. Вам принадлежат ценные научные труды, посвященные богатому наследию и биографии Мухтара Ауэзова и других видных представителей национальной культуры. Своими выдающимися произведениями Вы значительно обогатили отечественную литературу, — сказал Глава государства.

Фото: Акорда

Фото: Акорда