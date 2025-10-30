Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Кызылординской области

Касым-Жомарту Токаеву были представлены завод по производству керамической плитки компании Orient Ceramic KZO, тепличный комплекс Fabe Agro, предприятие по переработке твердых бытовых отходов With You, производство стеклянных бутылок компании Seven Rivers Technologies и другие проекты.

Фото: Акорда

Президенту также рассказали о планах по развитию стекольного кластера, строительству парогазовой установки, горно-обогатительной фабрики, завода по производству кальцинированной соды, молочно-товарной фермы.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность своевременной и качественной реализации намеченных планов и поручил акиму области Нурлыбеку Налибаеву продолжить деятельность по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Фото: Акорда

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Глава государства посетил новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона.