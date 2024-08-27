33-летняя жительница села Абай Келесского района родила тройню. Мальчикам дали имена Касым и Жомарт, а девочке — Кемел, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Гульназ Ходжабекова родила преждевременно — на 33-й неделе беременности. В связи с некоторыми противопоказаниями женщине пришлось сделать операцию.

У женщины уже есть семеро дочерей. Глава семейства Бахыт Мынжасар работает на стройке, его супруга занята домом и детьми. Имена малышам дала Гульназ. При рождении они весили по 2000 грамм.

— Выражаю огромную благодарность хирургам и акушерскому блоку первого перинатального центра. Я благодарна за комфортные условия в медицинском учреждении, современное оборудование и высокий профессионализм специалистов, — говорит многодетная мать. — Детям мы дали имена Касым, Жомарт и Кемел в надежде, что они будут, как наш Президент. Я счастлива, — сказала мама тройняшек.

Вес младенцев составляет 1 кг 965 граммов, 1 кг 925 граммов и 1 кг 975 граммов. Семеро дочерей супружеской пары с нетерпением ждут дома, когда увидят своих братьев и сестренку.

Новоиспеченные родители выражают большую благодарность медикам первого перинатального центра.

Напомним, это не первая тройня, названная в честь Главы государства. Так, в ноябре 2022 года в Астане трех мальчиков назвали Қасым, Жомарт и Кемел. В июне того же года в Актобе родились мальчики-тройняшки, которых также назвали в честь Президента.