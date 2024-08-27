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    16:26, 27 Август 2024 | GMT +6

    Касым, Жомарт, Кемел — в Туркестанской области родилась тройня

    Касым, Жомарт, Кемел — в Туркестанской области родилась тройня
    Фото: акимат Туркестанской области

    33-летняя жительница села Абай Келесского района родила тройню. Мальчикам дали имена Касым и Жомарт, а девочке — Кемел, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    Гульназ Ходжабекова родила преждевременно — на 33-й неделе беременности. В связи с некоторыми противопоказаниями женщине пришлось сделать операцию.

    У женщины уже есть семеро дочерей. Глава семейства Бахыт Мынжасар работает на стройке, его супруга занята домом и детьми. Имена малышам дала Гульназ. При рождении они весили по 2000 грамм.

    — Выражаю огромную благодарность хирургам и акушерскому блоку первого перинатального центра. Я благодарна за комфортные условия в медицинском учреждении, современное оборудование и высокий профессионализм специалистов, — говорит многодетная мать. — Детям мы дали имена Касым, Жомарт и Кемел в надежде, что они будут, как наш Президент. Я счастлива, — сказала мама тройняшек.

    Вес младенцев составляет 1 кг 965 граммов, 1 кг 925 граммов и 1 кг 975 граммов. Семеро дочерей супружеской пары с нетерпением ждут дома, когда увидят своих братьев и сестренку.

    Новоиспеченные родители выражают большую благодарность медикам первого перинатального центра.

    Напомним, это не первая тройня, названная в честь Главы государства. Так, в ноябре 2022 года в Астане трех мальчиков назвали Қасым, Жомарт и Кемел. В июне того же года в Актобе родились мальчики-тройняшки, которых также назвали в честь Президента.

    Теги:
    Роды Многодетные семьи Беременность Туркестанская область Регионы Казахстана Дети Больницы Благодарность врачам
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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