В столице родилась тройня Қасым, Жомарт и Кемел

14 Ноября 2022, 17:57

14 Ноября 2022, 17:57

В столице родилась тройня Қасым, Жомарт и Кемел

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В семье Марал и Сабита Соппек родилось трое мальчиков, которых назвали в честь Президента страны Қасым, Жомарт и Кемел, передает официальный сайт акимата Астаны.

Молодая мама Марал работает медицинской сестрой вместе с мужем стоматологом. Это первые их дети, имена детям дал дедушка.

Тройняшки родились раньше срока, вес детей составлял около 1000 грамм. Они находились в отделении выхаживания патологии новорожденных под руководством заведующей отделением Ирины Цубенко.

Новоиспеченные родители выразили медикам Многопрофильной городской больницы №2 благодарность за оказанную квалифицированную помощь.

«Выражаю огромную благодарность всему акушерскому блоку «ГМБ № 2» оперирующему и лечащему врачу. Спасибо за создание благоприятных условий в медицинских учреждениях, наличие современного оборудования, высокий профессионализм квалифицированных специалистов. Благодаря вам наши малыши имеют право на полноценную жизнь и светлое будущее!», - сказала мама малышей.

Фото: gov.kz