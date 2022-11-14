Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В столице родилась тройня Қасым, Жомарт и Кемел

14 Ноября 2022, 17:57
В столице родилась тройня Қасым, Жомарт и Кемел
14 Ноября 2022, 17:57

В столице родилась тройня Қасым, Жомарт и Кемел

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В семье Марал и Сабита Соппек родилось трое мальчиков, которых назвали в честь Президента страны Қасым, Жомарт и Кемел, передает официальный сайт акимата Астаны.

Молодая мама Марал работает медицинской сестрой вместе с мужем стоматологом. Это первые их дети, имена детям дал дедушка.

Тройняшки родились раньше срока, вес детей составлял около 1000 грамм. Они находились в отделении выхаживания патологии новорожденных под руководством заведующей отделением Ирины Цубенко.

Новоиспеченные родители выразили медикам Многопрофильной городской больницы №2 благодарность за оказанную квалифицированную помощь.

«Выражаю огромную благодарность всему акушерскому блоку «ГМБ № 2» оперирующему и лечащему врачу. Спасибо за создание благоприятных условий в медицинских учреждениях, наличие современного оборудования, высокий профессионализм квалифицированных специалистов. Благодаря вам наши малыши имеют право на полноценную жизнь и светлое будущее!», - сказала мама малышей.


Фото: gov.kz


Читайте также
Число нуждающихся в АСП семей сокращается в Актюбинской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
В каких регионах Казахстана наблюдается рост рождаемости
Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей
Сельские жители в Абайской области страдают из-за медленного интернета
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору