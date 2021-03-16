Карту землепользования разработают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как по-хозяйски распорядиться имеющимися в регионе пастбищными угодьями – об этом говорилось на аппаратном совещании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя облуправления земельных отношений Бахтияра Копбосынова, в Законе РК «О пастбищах» не указаны конкретные требования к распределению пастбищ. При этом некоторые акимы сельских округов имеют слабое представление о правовых нормах в данном вопросе.

«В целях реализации Закона «О пастбищах» во всех районах области совместным решением местных уполномоченных и исполнительных органов утверждены планы и схемы использования пастбищ. Однако проведенный анализ показал, что из-за формального подхода к проведению данных мероприятий требования и нормы Закона «О пастбищах» практически не выполняются. Игнорирование утвержденных норм нагрузок на пастбища приводит к их нехватке вблизи населенных пунктов и деградации земель», - отметил Бахтияр Копбосынов.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, на 1 января 2021 года в области зарегистрировано 3,6 миллиона голов скота.

Главная проблема выпаса скота заключается в том, что сельчане круглый год держат личный скот вблизи мест проживания. Отсюда и нехватка пастбищных угодий. Поэтому в соответствии с Законом РК «О пастбищах» районным и сельским акимам необходимо организовать выпас скота физическими и юридическими лицами, которые не имеют пастбищ вблизи населенных пунктов, на отдаленных пастбищах либо на землях государственного лесного фонда, отметили участники совещания.

Руководитель облуправления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслан Оразбеков рассказал об эффективном использовании земель государственного лесного фонда. По его словам, из 1 859,8 тысячи га на различные цели выделено 1161,6 тысячи га. «Направлено соответствующее письмо в районные акиматы о возможности использования дополнительных 698,3 тысячи га», - отметил он.

По мнению руководителя облуправления по контролю за использованием и охраной земель Абилхайыра Тамабека, для эффективного использования пастбищ необходимо внести изменения в действующее законодательство. Свои предложения он направил в республиканские структуры. Выданные незаконно 186 га земли недавно решением суда возвращены государству, и в районах продолжаются аналогичные судебные процессы.

Аким области Бердибек Сапарбаев подверг критике работу жамбылских чиновников по решению проблемы недостатка пастбищ.

«Земельный вопрос всегда остро стоял в обществе. Я давал конкретное поручение решить вопрос с нехваткой пастбищ. В течение года работа велась не на должном уровне. Крестьяне на этих землях держат скот, занимаются растениеводством. Если мы не сможем обеспечить людей необходимыми угодьями, в каком положении они окажутся? До 1 июля нужно завершить анализ землепользования. Ответственные заместители акима области совместно с руководителями профильных управлений и районными акимами должны предоставить людям подробную и точную информацию. Особенно это касается крестьянских хозяйств. Кто не имеет скота, должен возвратить пастбищные земли. Теперь земля будет распределяться с учетом имеющегося поголовья. А если для содержания животных не хватает подворья, животных необходимо пасти на отгонах», - сказал глава региона.

Основываясь на решениях министерств, нужно провести тщательный анализ, разработать региональные нормативы. Такой документ должен быть утвержден на сессии областного маслихата, заметил глава региона.

«После этого разработаем карту землепользования Жамбылской области, в которой будут отражены все аспекты. Сколько земли используется, сколько свободно. Необходимо использовать цифровые технологии, создать электронную базу. Иначе мы снова столкнемся с земельными конфликтами наподобие того, который произошел в селе Теренозек Рыскуловского района. Этого допустить нельзя ни в коем случае», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Напомним, в селе Теренозек между местными жителями возник спор по распределению пастбищных земель, о чем они пожаловались главе региона в социальных сетях. В ходе встречи с акимом области было отмечено, что спор возник из-за пастбищных земель, находящихся рядом с селом, где распределение было произведено в соответствии с утвержденными нормами.

Глава региона тогда предложил жителям воспользоваться свободными 12 622 га пастбищ за пределами села.