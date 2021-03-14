РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:31, 13 Март 2021 | GMT +6

    Каждый клочок земли должен работать и приносить прибыль - Бердибек Сапарбаев

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал с рабочей поездкой в Рыскуловском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, в селе Теренозек между местными жителями возник спор по распределению пастбищных земель, о чем они пожаловались главе региона в социальных сетях.

    В Теренозекском сельском округе имеется 42 233 гектара пастбищных земель. Но даже с такой немалой территорией для выпаса скота местные жители не смогли прийти к согласию. Как отмечают местные жители, многие семьи владеют несколькими десятками и даже сотнями голов крупного и мелкого рогатого скота и лошадей.

    В сельском округе, где проживают более трех тысяч человек и зарегистрировано 85 крестьянских хозяйств, насчитывается 2 493 КРС, 34 625 МРС и 1 144 лошадей.

    Накануне жители села Теренозек с 2 305 жителями жаловались в социальных сетях на нехватку пастбищных земель. В ходе встречи аким Рыскуловского района Ерболат Садыркулов отметил, что спор между жителями Теренозека возник из-за пастбищных земель, находящихся рядом с селом. Однако, по его словам, распределение этих земель произведено в соответствии с утвержденными нормами. Он предложил жителям воспользоваться свободными 12 622 гектарами пастбищ за пределами села.

    Местный житель Алпыс Дурменов посетовал, что при распределении земель не было учтено количество человек в каждом дворе. «На мой взгляд, территория распределена неравномерно, без учета количества детей. Выходит, что и многодетным семьям, и семьям с одним ребенком выделяется пастбище одинакового размера», - добавил он.

    Аким области отметил, что любые вопросы должны решаться в соответствии с законом. «Я считаю, что каждый клочок земли должен работать, приносить прибыль. Поэтому в течение недели акимы района и села проанализируют, сколько есть неиспользуемых пастбищных земель недалеко от вашего населенного пункта. Владелец пустующих земель должен вернуть их государству. Затем эти земли будут распределены между местными жителями в соответствии с поголовьем скота», - пояснил Бердибек Сапарбаев.

    По его мнению, основная часть скота все-таки должна пастись за пределами села, где для этого есть достаточное количество земель. «Рядом с селом места всем в любом случае не хватит. Поэтому договоритесь, наймите чабана, который будет отгонять скот на дальние пастбища. Также нужно сказать, что более 80 крестьянских хозяйств на такой небольшой территории - это очень много, необходимо их объединять. В этом процессе должны участвовать местные аксакалы. В целом все эти вопросы должен был решать бывший аким села», - подчеркнул аким области.

    Также Бердибек Сапарбаев рекомендовал теренозекцам активно использовать придомовые участки для выращивания сельхозкультур.

    В ходе встречи поднимались и другие актуальные вопросы, в том числе переработка сельскохозяйственной продукции.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Права человека Жамбылская область Акимат Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!