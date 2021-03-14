Каждый клочок земли должен работать и приносить прибыль - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал с рабочей поездкой в Рыскуловском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в селе Теренозек между местными жителями возник спор по распределению пастбищных земель, о чем они пожаловались главе региона в социальных сетях.

В Теренозекском сельском округе имеется 42 233 гектара пастбищных земель. Но даже с такой немалой территорией для выпаса скота местные жители не смогли прийти к согласию. Как отмечают местные жители, многие семьи владеют несколькими десятками и даже сотнями голов крупного и мелкого рогатого скота и лошадей.

В сельском округе, где проживают более трех тысяч человек и зарегистрировано 85 крестьянских хозяйств, насчитывается 2 493 КРС, 34 625 МРС и 1 144 лошадей.

Накануне жители села Теренозек с 2 305 жителями жаловались в социальных сетях на нехватку пастбищных земель. В ходе встречи аким Рыскуловского района Ерболат Садыркулов отметил, что спор между жителями Теренозека возник из-за пастбищных земель, находящихся рядом с селом. Однако, по его словам, распределение этих земель произведено в соответствии с утвержденными нормами. Он предложил жителям воспользоваться свободными 12 622 гектарами пастбищ за пределами села.

Местный житель Алпыс Дурменов посетовал, что при распределении земель не было учтено количество человек в каждом дворе. «На мой взгляд, территория распределена неравномерно, без учета количества детей. Выходит, что и многодетным семьям, и семьям с одним ребенком выделяется пастбище одинакового размера», - добавил он.

Аким области отметил, что любые вопросы должны решаться в соответствии с законом. «Я считаю, что каждый клочок земли должен работать, приносить прибыль. Поэтому в течение недели акимы района и села проанализируют, сколько есть неиспользуемых пастбищных земель недалеко от вашего населенного пункта. Владелец пустующих земель должен вернуть их государству. Затем эти земли будут распределены между местными жителями в соответствии с поголовьем скота», - пояснил Бердибек Сапарбаев.

По его мнению, основная часть скота все-таки должна пастись за пределами села, где для этого есть достаточное количество земель. «Рядом с селом места всем в любом случае не хватит. Поэтому договоритесь, наймите чабана, который будет отгонять скот на дальние пастбища. Также нужно сказать, что более 80 крестьянских хозяйств на такой небольшой территории - это очень много, необходимо их объединять. В этом процессе должны участвовать местные аксакалы. В целом все эти вопросы должен был решать бывший аким села», - подчеркнул аким области.

Также Бердибек Сапарбаев рекомендовал теренозекцам активно использовать придомовые участки для выращивания сельхозкультур.

В ходе встречи поднимались и другие актуальные вопросы, в том числе переработка сельскохозяйственной продукции.