Картина к «Звездным войнам» продана почти за $4 млн

Торги прошли в Heritage Auctions. Автор работы — художник и дизайнер киноплакатов Том Юнг. Созданная акрилом и аэрографом картина впервые появилась 13 мая 1977 года в газетной рекламе — за две недели до премьеры фильма Джорджа Лукаса. Позже изображение использовали на билбордах, в журналах и в театральных программах.

— Для большинства американцев это был первый взгляд на «галактику далеко-далеко», — отметил Чарльз Эптинг, глава отдела поп-культуры Heritage Auctions.

Оригинал много лет хранился у продюсера саги Гэри Куртца: сначала висел в его кабинете, затем перешел к дочери, после чего семья выставила картину на продажу. Стартовая ставка составляла $1 млн.

По словам Эптинга, сделка установила рекорд как по стоимости для любого предмета, связанного с киносагой, так и для произведений, легших в основу киноафиш. Личность покупателя, сделавшего победную ставку онлайн, не раскрывается. Предыдущий рекорд принадлежал световому мечу Дарта Вейдера, проданному за $3,6 млн.

На картине изображены Люк Скайуокер со световым мечом, стоящая перед ним принцесса Лея и возвышающийся за ними Дарт Вейдер. С другой стороны — атака истребителей X-wing, а также сцена награждения с участием Хана Соло и Скайуокера.

Дроидов R2-D2 и C-3PO Юнг добавил позднее — их не было на ранних версиях. Они появились уже при создании киноафиши летом 1977 года.

По словам Эптинга, эта работа — не просто раритет, связанный с франшизой, а значимый объект американской поп-культуры. Эмоциональная привязанность миллионов поклонников к «Звездным войнам», по его словам, объясняет высокую цену.

— Каждый, кто видел эти фильмы или рекламные материалы, мгновенно узнает этот образ и ощущает сердцебиение, — добавил он.

