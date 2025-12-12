РУ
    04:03, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Картина к «Звездным войнам» продана почти за $4 млн

    Произведение, ставшее основой для первого постера «Звездных войн» и представившее зрителям фантастическую сагу почти полвека назад, ушло с аукциона за $3,875 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC.

    Фото: ABC

    Торги прошли в Heritage Auctions. Автор работы — художник и дизайнер киноплакатов Том Юнг. Созданная акрилом и аэрографом картина впервые появилась 13 мая 1977 года в газетной рекламе — за две недели до премьеры фильма Джорджа Лукаса. Позже изображение использовали на билбордах, в журналах и в театральных программах.

    — Для большинства американцев это был первый взгляд на «галактику далеко-далеко», — отметил Чарльз Эптинг, глава отдела поп-культуры Heritage Auctions.

    Оригинал много лет хранился у продюсера саги Гэри Куртца: сначала висел в его кабинете, затем перешел к дочери, после чего семья выставила картину на продажу. Стартовая ставка составляла $1 млн.

    По словам Эптинга, сделка установила рекорд как по стоимости для любого предмета, связанного с киносагой, так и для произведений, легших в основу киноафиш. Личность покупателя, сделавшего победную ставку онлайн, не раскрывается. Предыдущий рекорд принадлежал световому мечу Дарта Вейдера, проданному за $3,6 млн.

    На картине изображены Люк Скайуокер со световым мечом, стоящая перед ним принцесса Лея и возвышающийся за ними Дарт Вейдер. С другой стороны — атака истребителей X-wing, а также сцена награждения с участием Хана Соло и Скайуокера.

    Дроидов R2-D2 и C-3PO Юнг добавил позднее — их не было на ранних версиях. Они появились уже при создании киноафиши летом 1977 года.

    По словам Эптинга, эта работа — не просто раритет, связанный с франшизой, а значимый объект американской поп-культуры. Эмоциональная привязанность миллионов поклонников к «Звездным войнам», по его словам, объясняет высокую цену.

    — Каждый, кто видел эти фильмы или рекламные материалы, мгновенно узнает этот образ и ощущает сердцебиение, — добавил он.

    Ранее сообщалось, что Джонни Депп может получить главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты».

    Жанар Альжанова
    Автор
