Карта оползнеопасных участков появится в Алматы

Жительница Медеуского района Алматы в ходе встречи с акимом города попросила подготовить и опубликовать карту оползнеопасных зон, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одна из жительниц микрорайона «Каменское плато» пожаловалась на то, что дороги в предгорных районах разрушаются большегрузными машинами и отсутствием ливневой канализации. Она также попросила подготовить и опубликовать карту оползнеопасных зон.

Как отметил аким города Ерболат Досаев, по Медеускому району было обследовано 74 участка, из них по 10 особо опасным принимаются соответствующие меры. Также решен вопрос по укреплению склонов на 5 участков в рамках ЧС.

- 6 участков мы выкупим, потому что там нет смысла что-то укреплять. Выкупим дома и людей переселим, - сказал глава города.

По 53 участкам будут проведены комплексные работы в плановом режиме. После завершения совместных работ с КазНИИСА карта оползнеопасных зон будет размещена на сайтах акимата района и управления городского планирования и урбанистики.

Также Ерболат Досаев отметил, что начаты работы, связанные с инфраструктурой района: водоснабжением, канализацией. Предполагается строительство 60 км сетей. Вместе с тем увеличены лимиты на текущий ремонт дорог.

- Управление городской мобильности по мере того, как инженерные сети будут готовы, будут укладывать дороги. Текущий ремонт максимально попытаемся сделать, но хорошие дороги надо делать когда сети положат. Если сегодня положим, то весной следующего года раскопаем все. В районе есть четкий план, в какой очередности идти, - добавил аким.

Помимо этого аким отметил, что в этом году, как и было обещано ранее, были решены проблемы с обеспечением водой.