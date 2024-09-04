Караван единства от Карагандинской области отправился на Всемирные игры кочевников

В Астану на Всемирные игры кочевников отправился караван единства. В составе делегации как спортсмены, так и представители культуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всадники, актеры Каздрамтеатра в костюмах исторических деятелей и героев эпоса, воспитанники военной школы «Жас Улан» имени Талгата Бегельдинова, представители национальных видов спорта, творческие коллективы и ремесленники – в Караганде проводили караван «Бірлік керуені» на V Всемирные игры кочевников в Астану.

– Предстоящие V Всемирные игры кочевников совпали с 10-летним юбилеем самих игр. Это настоящий культурно-спортивный феномен, объединяющий представителей различных народов. Игры привлекают внимание мирового сообщества. Это уникальная возможность для участников обменяться опытом, узнать больше о других культурах и укрепить международные отношения, – обратился к делегации на Игры кочевников от Карагандинского региона заместитель акима области Алибек Алденей.

Во время открытия V Всемирных игр кочевников в Астане из всех областных центров и городов республиканского значения Казахстана привезут святую воду и выльют ее в тайказан. Он станет символом единства, целостности страны и сотрудничества.

Фото: акимат Карагандинской области

От Карагандинской области Караван единства тоже везет святую воду. Ее набрали в сакральном источнике Дара булак, который находится недалеко от села Егиндыбулак Каркаралинского района.

– Мы привезли святую воду с земли нашего прадеда Казыбек би. Говорят, что он пил воду из этого источника. И сегодня наш карагандинский батыр везет ее в столицу, – рассказал заслуженный тренер Казахской ССР по самбо Диханбай Биткөзов.

Фото: акимат Карагандинской области

На играх будет представлен 21 вид спорта, в том числе казахские национальные виды.

Напомним, с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. В них примут участие 2800 представителей из 89 стран мира.

В столице также будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа и с самобытной культурой стран-участниц.

Фото: акимат Карагандинской области

Открытие V Всемирных игр кочевников пройдет 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Всемирные игры кочевников включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.