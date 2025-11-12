РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:40, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Каратист Никита Тарнакин завоевал «золото» Исламиады-2025

    Представитель команды Казахстана по каратэ Никита Тарнакин стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    п
    Фото: НОК РК

    Спортсмен успешно представил страну в весовой категории до 84 килограммов.

    В финале казахстанский каратист бился против иорданца Мохаммада Аджафари. Тарнакин выиграл решающее противостояние со счётом 8:3.

    п
    Фото: НОК РК

    Бронзовую медаль принес Казахстану Жоламан Бигабыл. Он дошел до поединка за третье место в весовой категории до 60 килограммов.

    п
    Фото: НОК РК

    В этом раунде ему противостоял Абдалла Хаммад из Иордании.

    Ранее сообщалось, что Нургиса Адилетулы, выступающий за сборную Казахстана по тяжелой атлетике, завоевал три «золота» на Играх исламской солидарности.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают