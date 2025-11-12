23:40, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
Каратист Никита Тарнакин завоевал «золото» Исламиады-2025
Представитель команды Казахстана по каратэ Никита Тарнакин стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Спортсмен успешно представил страну в весовой категории до 84 килограммов.
В финале казахстанский каратист бился против иорданца Мохаммада Аджафари. Тарнакин выиграл решающее противостояние со счётом 8:3.
Бронзовую медаль принес Казахстану Жоламан Бигабыл. Он дошел до поединка за третье место в весовой категории до 60 килограммов.
В этом раунде ему противостоял Абдалла Хаммад из Иордании.
Ранее сообщалось, что Нургиса Адилетулы, выступающий за сборную Казахстана по тяжелой атлетике, завоевал три «золота» на Играх исламской солидарности.