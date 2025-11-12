Каратист Никита Тарнакин завоевал «золото» Исламиады-2025

Спортсмен успешно представил страну в весовой категории до 84 килограммов.

В финале казахстанский каратист бился против иорданца Мохаммада Аджафари. Тарнакин выиграл решающее противостояние со счётом 8:3.

Фото: НОК РК

Бронзовую медаль принес Казахстану Жоламан Бигабыл. Он дошел до поединка за третье место в весовой категории до 60 килограммов.

Фото: НОК РК

В этом раунде ему противостоял Абдалла Хаммад из Иордании.

Ранее сообщалось, что Нургиса Адилетулы, выступающий за сборную Казахстана по тяжелой атлетике, завоевал три «золота» на Играх исламской солидарности.