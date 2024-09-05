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    13:30, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Карантин ввели в селе Алматинской области из-за сибирской язвы

    Дезинфекция сибирская язва
    Фото: МО РК

    В селе Улкен Аксу обнаружены два случая сибирской язвы у крупного рогатого скота, это подтверждают результаты бактериологических исследований, проведенные Республиканской ветеринарной лабораторией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате Алматинской области, в селе Улкен Аксу введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.

    — Территориальной ветеринарной инспекцией совместно с ветеринарными врачами МИО проводятся подворный осмотр животных, вакцинация и разъяснительная работа с владельцами животных, — отметили в пресс-службе акимата.

    В населенный пункт перебрасывается Республиканский противоэпизоотический отряд Минсельхоза для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе проведения дезинфекции. Необходимый штат специалистов и спецтехники имеется.

    — На месте находится исполняющий обязанности Председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Самат Тюлегенов. Все необходимые ветеринарно-санитарные меры, согласно действующему алгоритму, проводятся и находятся на особом контроле Министерства сельского хозяйства, — добавили в акимате.

    Теги:
    Регионы Казахстана Скот Минсельхоз Санэпидконтроль Сибирская язва Животные Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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