Карантин ввели в селе Алматинской области из-за сибирской язвы

В селе Улкен Аксу обнаружены два случая сибирской язвы у крупного рогатого скота, это подтверждают результаты бактериологических исследований, проведенные Республиканской ветеринарной лабораторией, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате Алматинской области, в селе Улкен Аксу введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.

— Территориальной ветеринарной инспекцией совместно с ветеринарными врачами МИО проводятся подворный осмотр животных, вакцинация и разъяснительная работа с владельцами животных, — отметили в пресс-службе акимата.

В населенный пункт перебрасывается Республиканский противоэпизоотический отряд Минсельхоза для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе проведения дезинфекции. Необходимый штат специалистов и спецтехники имеется.