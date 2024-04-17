Карантин ввели в двух селах Туркестанской области из-за бешенства скота

В селах Туркестанской области обнаружены очаги бешенства, введен карантин. На портале «Открытые НПА» опубликовано решение акима Жанабазарского сельского округа Казыгуртского района, передает агентство Kazinform.

В документе указано, что решение было принято в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Закона о ветеринарии.

— В связи с обнаружением бешенства в результате проверки головного мозга у четырех овец и одного крупного мерина, определены ограничения на территории жилых домов №45-120 по улице З. Бостанова, сельский округ Жанабазар, населенный пункт Тлектес, — говорится в сообщении.

В документе также указано, что решение вступает в силу с дня его первоначальной публикации.

Также заболевание бешенством подтвердили после исследования пробы от одной коровы в населенном пункте Карабастау. В связи с этим на территории жилых домов ввели ограничительные мероприятия.