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    04:20, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Карантин ввели в двух селах Туркестанской области из-за бешенства скота

    скот
    Фото: pexels

    В селах Туркестанской области обнаружены очаги бешенства, введен карантин. На портале «Открытые НПА» опубликовано решение акима Жанабазарского сельского округа Казыгуртского района, передает агентство Kazinform.

    В документе указано, что решение было принято в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Закона о ветеринарии.

    — В связи с обнаружением бешенства в результате проверки головного мозга у четырех овец и одного крупного мерина, определены ограничения на территории жилых домов №45-120 по улице З. Бостанова, сельский округ Жанабазар, населенный пункт Тлектес, — говорится в сообщении.

    В документе также указано, что решение вступает в силу с дня его первоначальной публикации.

    Также заболевание бешенством подтвердили после исследования пробы от одной коровы в населенном пункте Карабастау. В связи с этим на территории жилых домов ввели ограничительные мероприятия.

    Теги:
    Ветеринария Туркестанская область Скот Животные
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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